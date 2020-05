Fase 2 Negozi al lavoro con le giuste misure LE FOTO

Gioia per la ripartenza con qualche sacrificio nella disposizione dei coperti (circa il 40% in meno) alla Saraghina Ubriaca. In questi mesi Roberto non ha perso il buon umore: “Stavo bene anche a casa – ha detto con un sorriso – è una ripresa lenta, ma tutti si comportano a modo e ci siamo attrezzati per far scorrere tutto come se niente fosse”.