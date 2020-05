L’assessore Morara: “Presto ogni associazione sportiva avrà il suo spazio”

di Anna Maria Durante

Dopo due mesi a braccia (e gambe) conserte, sta per ripartire l’attività delle società sportive di Cesenatico. Interpretando i nuovi protocolli regionali, infatti, anche la nostra città si sta attrezzando per garantire la ripresa a tutte le associazioni.

“La Consulta Comunale dello Sport di Cesenatico – spiega Gaia Morara, Assessore comunale allo Sport – è stata convocata dall’Amministrazione attraverso una video-call il 13 maggio scorso. E’ stata l’occasione per un confronto propositivo con le associazioni aderenti e per definire come potranno ripartire le varie attività sportive della nostra città. Si è trattato di un incontro preparatorio in vista della tanto attesa riapertura, ma anche l’occasione per fare un check con le varie associazioni che, in questo lungo periodo di chiusura, hanno dovuto fronteggiare problematiche molto serie. Come Comune, infatti, vogliamo avere un quadro della situazione il più chiaro possibile anche perché le società vivono realtà composite, con esigenze ed aspettative a volte molto diverse”.

“Poiché tutte hanno manifestato il desiderio di ripartire al più presto – prosegue l’assessora – la cosa principale per noi è stata appunto capire in che modo potremo essere di supporto all’attività estiva, mettendo a disposizione gli spazi verdi disponibili sul nostro territorio comunale. Abbiamo fatto una ricognizione di tutte le aree verdi di Cesenatico disponibili e, all’indomani della consulta, abbiamo inviato a tutte le associazioni un modulo per raccogliere, nero su bianco, le prenotazioni. Nel modulo abbiamo chiesto i parchi nei quali vorrebbero operare, gli orari più consoni alle loro attività e il numero di partecipanti per ogni corso in modo da creare, al più presto, un calendario che scongiuri il rischio di assembramenti. E’ una situazione nuova per tutti, ma bisogna ripartire e, come Comune, faremo la nostra parte”.

In piscina si avvicina il primo tuffo

Tra le associazioni che hanno partecipato alla consulta del turismo c’era ovviamente anche Around Sport, l’associazione che gestisce la Piscina Comunale di Cesenatico. Dopo la conference call, Simone Sica – responsabile dell’impianto – è fiducioso: “L’incontro è stato molto proficuo perché il Comune ha manifestato una grande disponibilità ed anche l’approccio delle varie associazioni, per quanto provate da questo lungo periodo di stop, è stato molto propositivo. Assieme all’Assessore Morara ed ai dirigenti Claudio Ceredi e Simona Savini abbiamo cercato di trovare delle soluzioni concrete per far ripartire l’attività sportiva che, come noto, è stata lasciata per ultima. Per quanto ci riguarda, d’inverno la nostra attività prevalente è il nuoto, in estate, però, con il centro estivo, la nostra diventa a tutti gli effetti una struttura polifunzionale”.

Il comune, come detto, si è reso disponibile a mettere a disposizione le aree all’aperto, a cominciare dai parchi di Levante e di Ponente: “Già questa è un’ottima soluzione – prosegue Sica – perché permetterà a chiunque di aggirare le norme stringenti sulla distanza sociale. Nei parchi gli spazi sono talmente ampi che, con una buona calendarizzazione, si può tranquillamente lavorare senza rischi”.

E la Piscina Comunale? “Ripartirà piano piano durate l’estate e questa fase ci permetterà di essere ancora più preparati per il lavoro dell’inverno. Grazie alle opere di riqualificazione dello scorso anno, che hanno portato ad un adeguamento igienico-funzionale degli spazi, la nostra piscina ora dispone di ampi spogliatoi e questo ci favorirà nella riapertura. Certo se avessimo fatto il lavoro adesso avremmo avuto delle indicazioni più specifiche ma nessuno poteva prevedere questa pandemia. Nelle piscine la presenza del cloro può rappresentare un fattore protettivo e infatti viene utilizzato per uccidere gli agenti contaminanti. Perciò, se vengono rispettate diligentemente le norme di base, non vi sarà alcun pericolo di contagio. Speriamo che la situazione vada sempre migliorando non solo grazie al tempo, ma grazie anche al comportamento responsabile della nostra comunità”.