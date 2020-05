SmartComodo, la web-app che rivoluzionerà la ristorazione in spiaggia

di Erika Bartoli

Ci salverà la tecnologia? Forse no, ma una bella mano potrebbe darcela. Soprattutto al turismo balneare, alle prese in questi giorni con una radicale riorganizzazione logistica della spiaggia e dei suoi servizi. Soprattutto quelli legati alla ristorazione che, in base ai nuovi protocolli, andrà completamente ripensata.

Mentre i bagnini sono alle prese con corde e metri per garantire le corrette distanze sociali, c’è chi, da settimane, sta mettendo a punto dei dispositivi tecnologici per aiutare i gestori dei bagni al mare (ma non solo) a rendere più veloce e sicuro il servizio di ordinazione al bar e in cucina.

Stefano Persano, cesenate, si occupa di Telecomunicazioni e servizi ICT, mentre Massimiliano Rutigliano, milanese, laureato in Informatica e Arti Visive, dal 1996 segue gestione e sviluppo di piattaforme digitali per le aziende. Sono amici da tantissimi anni e, soprattutto, sanno essere innovativi.

Amanti del mare e della spiaggia e ben consapevoli delle limitazioni che il Covid19, inevitabilmente, creerà agli stabilimenti balneari in questa stagione estiva, hanno deciso di unire le loro forze ed il loro ingegno, creando SmartComodo, una WebApp davvero rivoluzionaria.

“Vorrei precisare che ‘SmartComodo’ non è una App, ma una WebApp. La differenza sta nel fatto che non devi scaricare nulla – spiega Stefano – attraverso il tuo Smartphone e stando comodamente sdraiato sul lettino, è sufficiente inquadrare un codice QRCode attraverso il quale si avrà accesso alla consultazione del menù con la possibilità di scegliere tutto quello che è reso disponibile dallo stabilimento balneare, a partire da un semplice ghiacciolo fino ad arrivare ad un pranzo o ad una colazione. A questo punto si procede all’ordinazione, si inserisce il proprio numero di telefono ed un sms avviserà quando poter andare a ritirare ciò che si è ordinato. Il menù verrà smistato tra cucina e bar attraverso un sistema di tablet, proprio come se ci fosse un cameriere e strappasse la commanda dando un pezzo al bar ed uno alla cucina. In questo modo si dà la possibilità al cliente di ordinare in totale autonomia e tranquillità. Dal canto suo il gestore può decidere quello che è l’intervallo tra una consegna e l’altra in modo da non creare assembramenti di persone in fila. Si potrà decide se pagare al ritiro o in forma telematica. Il gestore, inoltre, potrà modificare a suo piacimento il menù, inserendo piatti del giorno, stabilendo fasce orarie di visualizzazione, eventuali offerte a tempo ed informazioni personalizzabili che appariranno in una area dedicata. Abbiamo creato un sistema che rende sicuro sia il cliente che il gestore e che vorremmo proporre non solo ai gestori degli stabilimenti balneari ma anche ai bar, ristoranti, pub e a chi vorrà metterla in atto”

SmartComodo è una piattaforma innovativa che garantisce sicurezza ed efficienza nella fase post Covid-19. Accanto alla figura dell’imprenditore “old style”, si sta facendo spazio, con forza e determinazione, anche quella dell’imprenditore digitale che attraverso le sue competenze tecnologiche e telematiche, si attiva per una proficua collaborazione tra il tradizionale e lo smart.

Per informazioni info@smartcomodo.it