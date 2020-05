Alcol, droga e Covid-19: i controlli dei carabinieri

Nel corso del fine settimana la Compagnia dei carabinieri di Cesenatico ha disposto un servizio straordinario di controllo del proprio territorio, finalizzato, oltre che alla generale prevenzione e repressione dei reati, al contrasto di quelli afferenti allo spaccio, detenzione e uso di sostanze stupefacenti, nonchè alla verifica del rispetto delle norme per il contenimento e prevenzione del Covid-19.

Sono state segnalate 4 persone per uso personale di sostanze stupefacenti: un 19enne di Longiano trovato in possesso di 1,30 grammi di marijuana; un 17enne di Gambettola trovato in possesso di 0,50 grammi di marijuana; un 46enne di Cesenatico trovato in possesso di 0,60 grammi di cocaina; un 46enne di Cesenatico trovato in possesso di 0,60 grammi di cocaina.

Inoltre sono state staccate tre denunce in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcoolica, nei confronti di un cesenaticense di 51 anni risultato positivo al controllo etilometrico con un tasso di 0,91 g/l; una 25enne cesenate risultata positiva al controllo etilometrico con un tasso pari a 1,97 g/l; un 70enne di Cesenatico risultato positivo al controllo etilometrico con un tasso di 1,52 g/l.

Sono state ritirate 5 patenti di guida, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Starda, 4 infrazioni amministrative al decreto Covid-19 contestate; effettuate 6 perquisizioni personali e/o veicolari e controllate 365 persone, a bordo di 195 veicoli. Contestualmente sono state sottoposte a specifico controllo anche 26 attività commerciali, senza che venissero accertate violazioni alle normative vigenti.