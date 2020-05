Moto, “Chi cerca leggerezza meglio stia sul cavalletto”

È un protagonista delle due ruote. Massi Magnani è IL RoadRacer di Cesenatico. Sul petto può vantare tre titoli italiani del Campionato Italiano Velocità Strada. Insomma uno che sa quando il gas va dato tutto e che l’asfalto lo svirgola in strada e non in pista. In vista della stagione estiva che incrocia la voglia di aria sulla faccia in sella alla propria moto, si rivolge a chi ha la passione per la velocità. Condivide la sua esperienza e fa un appello all’attenzione che, detto da un campione, ha un valore aggiunto.

“Capisco la voglia di correre in moto, si pensa che questo porti via tutti i problemi. Invece la moto è anche pericolosa e non va sottovalutata in nulla. Se si ha voglia di leggerezza è meglio usare la moto sul cavalletto. E lo dico io che corro per strada perché so il fascino che ha, ma quando è aperta al traffico è ancora più pericolosa”.