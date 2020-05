Attività sportiva nei parchi: il progetto per le società

A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 6 maggio 2020, con la quale si stabilisce che l’attività sportiva è consentita se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti, la Giunta di Cesenatico ha approvato nella giornata di oggi (mercoledì 20 maggio) il progetto di utilizzo gratuito dei parchi e aree verdi, a favore di società sportive, per la pratica di attività all’aperto nel periodo dal 25 maggio fino al termine dell’estate 2020, (salvo modifiche o proroghe a provvedimenti delle pubbliche autorità).

Il progetto prevede la predisposizione di un modulo in cui sono indicate le aree rese disponibili per l’attività. Tra gli spazi idonei sono state incluse anche le aree cortilizie dei plessi scolastici della scuola media Arfelli in via Sozzi e di via Cremona. Verrà data priorità alle società aventi sede nel Comune di Cesenatico.

Non sarà prevista l’applicazione del canone per occupazione suolo pubblico, anche nei casi in cui per la realizzazione dell’attività sia necessario utilizzare piccole attrezzature mobili temporanee, quali pedane, amplificatori, ecc. Si precisa che tutte le spese e le responsabilità derivanti dalla pratica dell’attività sportiva saranno a carico della società richiedente, che dovrà, inoltre, munirsi di idonea copertura assicurativa per i propri atleti tesserati.

Il Comune procederà con il monitoraggio delle iniziative, anche al fine di verificare che siano rispettate le vigenti norme sul distanziamento sociale e che sia garantita la piena fruizione degli spazi verdi da parte della libera utenza.

Le società interessate potranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo e indicando il luogo, i giorni e gli orari previsti per la pratica della propria disciplina. L’ufficio Turismo Sport redigerà un calendario evitando eventuali sovrapposizioni. Si ricorda che la pratica sportiva dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme in vigore sul distanziamento tra gli atleti.

“Durante il tavolo di confronto della Consulta dello Sport – commenta l’assessore Gaia Morara – le società sportive del nostro territorio hanno avanzato la richiesta di utilizzare parchi e aree verdi pubbliche per lo svolgimento di attività sportive all’aperto rivolte ai loro tesserati. Abbiamo quindi, accolto la richiesta e individuato i parchi e le aree verdi pubbliche del nostro territorio al fine di autorizzare la pratica di attività sportive all’aperto da parte delle società sportive che ne faranno richiesta”.

“Ci rendiamo conto che le realtà sportive locali hanno risentito della chiusura imposta dai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 – conclude il sindaco Matteo Gozzoli – necessitano, quindi, di occasioni per ripartire con le proprie attività rivolte alla cittadinanza. Per questo motivo abbiamo predisposto un apposito modulo attraverso il quale i soggetti interessati potranno avanzare la propria richiesta. Intendiamo, di fatto, valorizzare i nostri parchi e renderli fruibili per fare sport, proprio perché sono i primi luoghi di incontro di una grande comunità come la nostra, garantendo il distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio”.