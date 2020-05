Sui navigli dall’orlo al vestito sartoriale

di Clara Bordoni

Quando ero piccola, in una via centrale di Milano, c’era la sartoria della mia nonna Elvira Talamona. Le clienti che venivano da noi dicevano: “Signora Elvira, lei sa fare le scarpe alle mosche”.

Mi chiamo Clara Bordoni e sono cresciuta in un piccolo mondo fatto di tessuti, di aghi, di fili e di manichini per le prove. Lì ho imparato a cucire e anche bene, tant’è che fatto la sarta per tutta la vita. Nella sartoria posta al primo piano di via Mulino delle Armi, di fronte al naviglio, ora coperto, venivano a trovarci clienti facoltose, proprietarie terriere che volevano farsi vestire dalle Talamona.

Ora vi racconto una storia: quella del tacchino di Natale.

Era d’uso, a quei tempi, saldare nel periodo natalizio i lavori sartoriali. Una cliente molto benestante ci mandò in calesse il suo maggiordomo che portava un bel tacchino grasso proveniente dalla sua fattoria. La bestiola aveva le zampe legate con uno spago. Una volta entrato in casa il maggiordomo lo liberò ma il tacchino, ansioso com’era di cambiar aria, visto che lì non si prospettava una bella fine, pensò di lanciarsi contro la vetrata che dava sul naviglio e lì planò. Non potete immaginare che scompiglio creò quella visione: un tacchino bello in carne che nuotava amabilmente nell’acqua del naviglio proprio la vigilia di Natale! Faceva gola a tanti ma solo un coraggioso ragazzo si tuffò nelle acque gelide riportando il fuggiasco a casa nostra. Si meritò un bel premio oltre a un piatto caldo e vestiti asciutti.