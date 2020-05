Oggi era il giorno del Giro. Su Facebook i rimpianti del sindaco

E’ un 21 maggio di grandi rimpianti a Cesenatico che oggi avrebbe dovuto ospitare la sua tappa del Giro d’Italia, quella in omaggio al 50° anniversario della Nove Colli.

Oggi la città si sarebbe vestita di rosa e, invece, lo scenario è quello di una comunità che cerca faticosamente di rialzarsi da una crisi economica dalle conseguenze ancora indecifrabili. Per la serie “quello che poteva essere e non è stato”, anche il sindaco Matteo Gozzoli ieri sera ha postato sulla sua pagina facebook un messaggio farcito di rimpianti: “Questa sera è una di quelle sere in cui mi è difficile non pensare a quello che sarebbe potuto essere e invece a causa del Corona virus non c’è stato. In questi momenti difficili – scrive il primo cittadino – con l’emergenza sanitaria che pare diminuire giorno dopo giorno ma con la crisi economica che ci sta toccando molto da vicino, potrebbe sembrare inutile pensarci ma confesso che almeno per un momento l’ho dovuto fare. Domani (oggi, ndr) Cesenatico avrebbe ospitato un evento storico, la 12ª tappa del Giro d’Italia sullo stesso percorso della Granfondo Nove Colli, sulle strade di Marco Pantani, un tributo straordinario ad un evento sportivo che il 24 maggio avrebbe visto al via la sua 50ª edizione. Immaginavo, sognavo fino a pochi mesi fa, una Cesenatico in festa, una settimana intera da protagonisti a livello internazionale, le tv i giornali, alberghi, ristoranti, negozi tutti pieni per una settimana da non dimenticare. Invece vedo, finalmente, solo da pochi giorni i primi locali che riaprono e per settimane quelle stesse strade che dovevano essere addobbate erano vuote e spente. Se il Covid-19 ci ha insegnato qualcosa, penso che ci abbia fatto capire ancora una volta quanto siamo tutti sulla stessa barca, nessuno escluso: si è fermato Cristiano Ronaldo, il Giro così come il barista sotto casa e la parrucchiera all’angolo. Allora prima di chiudere mio portatile non posso fare altro che pensare che piano piano, poco alla volta insieme recupereremo tutto quello che abbiamo perso.

Per il Giro d’Italia ci rivedremo a ottobre (il 15 ottobre probabilmente), la Nove Colli il 23 maggio 2021 ci aspetterà più raggiante che mai e nel mezzo c’è una stagione ancora da ricostruire insieme e magari – conclude – qualche bella sorpresa dietro l’angolo a darci fiducia”.