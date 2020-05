Sabato riparte il mercatino di piazza delle Conserve

di Sabina Magalotti

Nessun “piano B”. Il mercatino di piazze delle Conserve, a parte una leggera modifica, resta dove è sempre stato.

Da sabato prossimo, dunque, torna il tradizionale mercatino quotidiano dei produttori agricoli. Due banchi verranno spostati in via Quadrelli, ma tutti gli altri operatori li troverete nei loro soliti posti.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, il vicesindaco Mauro Gasperini e l’Ispettore Capo Claudia Ferri hanno incontrato i Produttori Agricoli. Si sono ritrovati proprio in piazzetta delle Conserve per riuscire a trovare un accordo. E l’accordo, grazie alla collaborazione da parte sia degli operatori che dell’amministrazione comunale, è stato trovato.

La parola al Vicesindaco Mauro Gasperini “Sì, con i produttori agricoli abbiamo siglato un’intesa, arrivando alla soluzione meno invasiva per tutti. Abbiamo deciso di spostare qualche banco per creare un’area con ingressi ed uscite mantenendo però il mercatino nella sua collocazione originaria. A parte due banchi spostati prudenzialmente in via Quadrelli, i produttori agricoli resteranno quindi dove sono sempre stati. L’Ordinanza sarà pronta forse oggi stesso o, al più tardi, domani in modo che sabato si possa partire. Ovviamente confidiamo nella responsabilità degli operatori nel riuscire a gestire il mercatino nel modo migliore e rinnoviamo ai clienti la raccomandazione di mantenere gli atteggiamenti più consoni per salvaguardare la salute di tutti”.