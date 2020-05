Parco dei Caduti di Villalta, nuovi giochi in arrivo

Nelle scorse settimane la Giunta ha approvato il progetto di riqualificazione del parco dei Caduti di Villalta, un intervento fortemente voluto dal Comitato di Quartiere.

Gli interventi di riqualificazione, gestiti dalla società Cesenatico Servizi (Società in house del Comune di Cesenatico), prevedono la sistemazione del monumento ai Caduti, con la sostituzione di tutto il rivestimento in travertino, la sistemazione e aggiornamento delle scritte. Inoltre verrà riqualificato il vialetto di accesso al parco con calcestre e cordoli di contenimento, verrà sostituita tutta la staccionata di delimitazione del parco con una nuova staccionata in pali di castagno e potenziata l’illuminazione del parco; verranno, infine, sostituiti i cestini per l’immondizia e riverniciate le panchine.

Verranno, inoltre, sostituiti i giochi per bambini presenti nel parco che, di fatto, versavano in condizioni piuttosto critiche.

L’intervento prevede la sostituzione della casetta con una nuova, verrà sostituita l’altalena con una più grande, composta da due sedute (una dedicata ai più piccoli e una dedicata ai bambini di età superiore ai tre anni).

Al posto del dondolo a bilico presente oggi, verrà istallata una arrampicata, verrà sostituito il gioco a molla con uno nuovo.

Tutti i giochi sono muniti di certificazione, a basso impatto ambientale, poiché realizzati in materiale riciclato e ne è garantita la qualità e durata. È prevista anche una pavimentazione antitrauma.

“Siamo contenti che vengano portati a termine gli interventi di riqualificazione del parco – commenta la presidente del Comitato di Quartiere di Borella/Villalta, Bruna Bonoli – Come quartiere abbiamo fortemente voluto la sistemazione di questa area che per i residenti, ma non solo, è fondamentale come luogo di aggregazione”.

“Con questa tipologia di interventi intendiamo restituire al quartiere un luogo di socialità e di incontro che, in questi tempi, è ancora più sentito e sarà vissuto appieno – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti – A causa dell’emergenza Covid-19 i lavori hanno subito un ritardo di qualche settimana, ma prevediamo la conclusione nelle prossime settimane. Ringraziamo il Comitato di Borella/Villalta per il prezioso contribuito nell’individuare gli interventi migliori e più urgenti da fare”.