Riparte il mercatino dei produttori in piazza delle Conserve

Questa mattina il Sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l’ordinanza di riapertura del mercatino dei produttori in Piazza delle Conserve.

Da sabato 23 maggio, quindi il mercato quotidiano estivo dei produttori agricoli si svolgerà, come di consueto, tutti i giorni in Piazza delle Conserve nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Emilia Romagna per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e a condizioni ben precise, quali spostamento dei due stalli posti all’ingresso di Piazza delle Conserve da Piazza Fiorentini, in via Quadrelli come da accordi presi con gli stessi Produttori Agricoli. È confermata la disposizione dei banchi e delle loro dimensioni come nello stato attuale; sono, inoltre, confermati gli orari di ingresso e di uscita dall’area mercato come da regolamento vigente; per ragioni relative alla difficoltà di controllo dell’affluenza al mercato risulterà interdetta alla circolazione, in ingresso e in uscita, la Piazza Delle Conserve da lato mare a fianco della Casa denominata “Balocia”.

I produttori agricoli che parteciperanno al mercato quotidiano estivo saranno tenuti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla Regione Emilia Romagna e dal Governo a tutela della salute pubblica; dovrà essere garantito il distanziamento personale tra i clienti e fra il personale che sarà impiegato nella vendita; dovranno essere resi disponibili ed accessibili ai clienti erogatori di disinfettanti per le mani; tutto il personale impiegato per l’attività di vendita e, in genere, per le attività afferenti lo svolgimento del mercato, dovrà indossare guanti usa e getta e mascherina; i clienti potranno entrare solo se dotati di mascherina; dovranno essere fornite ai clienti in attesa del proprio turno adeguate informazioni in merito alle corrette misure da adottare per evitare qualsiasi contatto sociale ed il favorire del contagio; alle uscite dell’area deve essere predisposto apposito contenitore per la raccolta dei guanti monouso utilizzati dai clienti.

Inoltre sarà a carico degli stessi produttori il presidio per il controllo del mercato e delle misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; i produttori agricoli incaricati saranno, quindi, tenuti a verificare gli ingressi e le uscite, garantendo un flusso ordinato ed in numero contingentato e a verificare costantemente il rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza.

“Come per il mercato settimanale, abbiamo lavorato, in questi giorni, alla riapertura anche del mercatino delle Conserve, un appuntamento irrinunciabile per molti cittadini e turisti – commentano il Sindaco Matteo Gozzoli e il Vicesindaco Mauro Gasperini – Anche in questo caso sarà importante rispettare le misure prescritte, al fine di garantire la sicurezza per clienti e venditori.

Si tratta di una riorganizzazione legata alle misure anti COVID-19, qualora dovessero insorgere problematiche l’Amministrazione è disponibile a valutare nuove modalità di svolgimento. Ringraziamo tutti coloro hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo dell’apertura nei tempi più veloci possibili”.