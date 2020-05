La spiaggia di Cesenatico al pronti via – FOTO

La spiaggia di Cesenatico si è riempita di pionieri della tintarella. Hanno preso posto ritagliandosi il proprio rettangolo di sabbia, ma nessun carnaio. In molti si aspettavano assembramenti da raduno e tutti pazzi per il proprio congiunto in caso di controlli. La situazione che abbiamo riscontrato nella spiaggia di Cesenatico sabato pomeriggio si racchiude in un “bene, ma non benissimo”. La voglia di tintarella cullata dalla brezza c’era tutta, ma la diffidenza ha avuto gioco facile. Quindi spazi, in quella che era una sorta di spiaggia libera diffusa, non sono mancati. E nelle centinaia di metri percorsi il rispetto delle norme è stato al livello svizzero anche nei punti più affollati. Distanze rispettate anche dai più giovani all’interno della stesso gruppo.

