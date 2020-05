Multa per assembramento, ristorante chiuso per 5 giorni

Troppa voglia di libertà per sei persone che è costata cara al ristorante. Quello che è andato in scena sul porto canale è uno dei nodi della gestione dell’emergenza del Governo. Da un lato la Polizia Locale ha fatto quanto previsto dalla legge, sanzionando un assembramento colpendo il ristoratore reo, viene da pensare, di non aver interdetto l’area subendo la leggerezza di sei avventori che in barba delle regole e dei richiami del ristorante non hanno rispettato le distanze a lungo.

Ciò si è tradotto, secondo legge, in 400 euro (scontati in 280 se si paga entro 5 giorni) e in una chiusura di 5 giorni per l’attività. E i giorni di chiusura non sono a discrezione del multato che, viene da pensare, ancora per la leggerezza degli avventori, dovrà stare chiuso anche nel week end appena iniziato.