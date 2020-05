Spettacoli dal vivo: a Cesenatico la Regione finanzia una rassegna

Spettacolo dal vivo, nove milioni dalla Regione Emilia Romagna e a Cesenatico arrivano 25.500 euro per il progetto “Affondare radici, innalzare rami” presentato dall’associazione Mikra di Roberto Mercadini. Nella provincia di Forlì-Cesena invece vengono finanziati 15 progetti per un totale 560mila euro.

Più liquidità subito al settore spettacolo dal vivo, tra i più colpiti dalle misure adottate per contrastare il Covid-19. La Regione, attraverso il programma triennale 2019-2021 della legge 13 per lo spettacolo dal vivo, ha confermato i contributi a 141 progetti di spettacolo dal vivo in Emilia Romagna che, nel 2020, saranno finanziati dalla Regione con 8 milioni e 831mila euro.

Per aiutare il settore fortemente colpito dal lockdown, la Regione ha apportato alcune modifiche procedurali per semplificare l’accesso ai contributi, offrendo la possibilità per gli operatori di richiedere una prima tranche fino all’80% del contributo concesso dalla Regione, mentre precedentemente si attestava sul 70%. Il saldo avverrà dietro presentazione della rendicontazione, da far pervenire alla Regione entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Vengono finanziati progetti di festival, rassegne, coproduzioni liriche, produzione e distribuzione di spettacoli che spaziano dal teatro ragazzi al teatro antico, dalla danza contemporanea alle arti performative, dalla musica rock a quella classica e sinfonica e jazz.

In particolare, 3 milioni e 172mila euro sono destinati a 58 attività di teatro, 459mila e 500 euro a 12 progetti di danza, 1 milione e 940mila euro a 40 iniziative musicali, 108mila euro a 5 progetti di circo contemporaneo e arte di strada, 1 milione e 535mila euro per 19 attività multidisciplinari, tra le quali sono inserite le residenze artistiche.

A queste risorse vanno aggiunti anche i finanziamenti ai 7 progetti di coordinamento a valenza regionale o di area vasta per un totale di 1 milione e 616mila euro, che riguardano tutti i settori dello spettacolo e attività relative alla promozione e distribuzione.

I contributi per Provincia. Oltre 2 milioni di euro vanno a 41 progetti presentati da soggetti della provincia di Bologna; 531.250 alla provincia di Ferrara per 7 progetti; 566mila alla provincia di Forlì-Cesena per 15 progetti; 530mila e 500 alla provincia di Modena per 12 progetti; 1 milione e 453mila euro alla provincia di Parma per 13 progetti; 563.750 alla provincia di Piacenza per 7 progetti; 1 milione 626mila alla provincia di Ravenna per 17 progetti; 606mila alla provincia di Reggio Emilia per 9 progetti; quasi 918mila euro alla provincia di Rimini per 12 progetti.