Centro Donna, riaprono gli sportelli specialistici

Il Comune di Cesenatico ha confermato la prossima riapertura degli sportelli specialistici del Centro Donna. Da mercoledì 3 giugno riprenderà l’attività di consulenza specialistica al Centro Donna del Comune di Cesenatico che si trova in via Cesare Battisti 11.

Il Centro ha come soggetto principale le donne ed è nato con lo scopo di costituire uno strumento di informazione, formazione e sostegno, e contribuire e favorire il raggiungimento di pari opportunità, contrastare la violenza di genere. Opera con i propri sportelli di primo livello per l’indirizzo alla rete territoriale dei servizi, realizza corsi, conferenze e collabora con le associazioni di volontariato, enti pubblici e privati, si rapporta in rete con gli altri enti: A.U.S.L, Forze dell’Ordine, Istituzioni Scolastiche, servizi pubblici.

È possibile, sin da ora, prenotare un appuntamento con le consulenti del Centro. Per una consulenza psicologica è possibile contattare la dott.ssa Roberta Orlandi, chiamando il 340 2839790, e-mail r.orlandi72@gmail.com. Il ricevimento, previo appuntamento telefonico, è fissato il martedì e giovedì dalle 9 alle 12.

Per una consulenza legale è possibile contattare l’avvocato Daniela Casali, chiamando 351 9261306. L’avvocato Casali riceve, previo appuntamento telefonico, il primo e terzo mercoledì di ogni mese dalle 17.30 alle 20.30.

“Il Centro Donna del Comune di Cesenatico è uno sportello di ascolto e orientamento dedicato a tutte le donne che si trovano in una qualsiasi situazione di disagio – commenta l’assessore alle Pari Opportunità Gaia Morara – È anche un luogo dove le donne si confrontano, avvalendosi delle risorse del Centro, per questo motivo è importante aver riattivato la possibilità di contattare le nostre figure di riferimento, per un’assistenza psicologica e legale. Ricordo che l’accesso al servizio è libero, senza vincoli di residenza, provenienza, nazionalità, età o situazione socio economica e culturale”.

