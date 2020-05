Turismo, Piemonte e Lombardia rischiano la chiusura fino al 15 giugno

Non sarebbe una buona notizia per il nostro turismo perché Piemonte e, soprattutto, Lombardia, sono da sempre dei bacini importanti per l’industria romagnola della vacanza. In ogni caso – anche se, per ora, si parla solo di “rischio” – non è da escludere che queste due regioni restino chiuse per una o due settimane in più. Questo vorrebbe dire che i vacanzieri di Milano e Torino potrebbero arrivare in riviera non il 3 giugno, bensì l’8 o forse addirittura il 15.

Quello delle “velocità diverse”, insomma, sta diventando più di un’ipotesi, soprattutto dopo la posizione drastica dei presidenti delle Regioni del Centro-Sud — Sardegna e Sicilia in testa — che minacciano di vietare l’accesso ad alcuni turisti delle zone rosse.

“Il numero dei nuovi contagiati continua a scendere, se i dati del monitoraggio di venerdì saranno buoni come ci aspettiamo troveremo una soluzione che vada bene a tutti -spiegano dal ministero della Salute – se, al contrario, dovessero esserci alcuni punti ancora ‘critici’ è possibile che si decida di ritardare l’apertura dei confini di alcune regioni — Lombardia e Piemonte — per una settimana, due al massimo, in modo da poter poi concedere spostamenti liberi nel corso dell’estate”.