Abbronzatura: ecco come scegliere il solare giusto

“Una donna deve abbronzarsi. L’abbronzatura dorata è chic”. E come contraddire Coco Chanel, icona di stile ed eleganza?

Bisogna però rispettare la pelle e una delle prime regole per far sì che si mantenga giovane e liscia è quella di scegliere un buon solare, possibilmente del filtro giusto per la nostro fototipo. I raggi UVB che colpiscono la nostra pelle durante l’esposizione al sole, grazie alla melanina che ognuno di noi ha in quantità diverse a seconda della tipologia di pelle, fanno sì che ci abbronziamo in modo più o meno evidente.

I solari di qualità e scelti su indicazioni di esperti ci permettono di prendere un’abbronzatura uniforme e dorata. Adesso è il momento giusto per fare i nostri acquisti e selezionare tra le mille tipologie e marche di solare giusto per noi.

Spesso la nostra pelle non risponde come vorremmo all’esposizione al sole, la nostra abbronzatura non è uniforme, ci scottiamo, non riusciamo mai a prendere un colore dorato oppure non riusciamo proprio ad abbronzarci.

Nadia di Moon Beauty Corner ci fornisce alcuni consigli efficaci per un’abbronzatura alla Coco Chanel: