Il 2 giugno in piazza Costa manifestazione del centrodestra

Il 2 giugno a Cesenatico manifestazione dei partiti del centrodestra. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, infatti, si ritroveranno alle 11.30 in piazza Costa. Una manifestazione di “proposta” per far sfilare in piazza “l’altra Italia, quella che vuole ripartire in sicurezza, che si preoccupa del futuro di aziende, lavoratori e famiglie, che è orgogliosa del proprio Paese, che pretende una giustizia giusta, che vuole chiarezza. Quell’Italia fiera della propria identità e del proprio retaggio culturale, che si batte perché libertà e diritti costituzionali non siano calpestati”. Ad annunciare l’iniziativa è stato il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, Adriano Paroli, commissario Forza Italia Emilia-Romagna, e Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

L’iniziativa si svolgerà in tre località romagnole, contestualmente a quelle organizzate a Roma e in altre città italiane: “Anche la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia il 2 giugno saranno in tre piazze romagnole – si legge nella nota – tutelando distanze e sicurezza, non per una manifestazione di protesta, ma di proposta. Le località prescelte sono: Faenza alle 9.30 in piazza della Libertà, a Cesenatico alle 11.30 in piazza A. Costa (sotto il grattacielo) e a Rimini alle 17 in Largo R. Boscovich. L’obiettivo è far conoscere le nostre proposte e lanciare un messaggio alto e chiaro al Governo: gli italiani meritano fiducia e pretendono certezze e sostegno. Noi ci siamo e siamo pronti a far ripartire insieme il Paese”.