Ladri in azione in via Capricorno a Villamarina. I ladri sono entrati nella notte in una casa disabitata, utilizzata dai proprietari come garage per le auto.

I ladri sono entrati da una finestra al piano superiore e all’interno della casa hanno messo tutto a soqquadro, essendo utilizzata come deposito. Molto probabilmente i malviventi sono riusciti ad agire in modo indisturbato arraffando solamente una cassa di birra Ichnusa.