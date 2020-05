Sabato parte il servizio di salvataggio

Per il prossimo week-end è previsto un mix di fattori che rendono la presenza del personale di salvataggio fondamentale. Le temperature e il meteo dovrebbero essere molto buoni nel primo weekend vero della stagione e la temperatura dell’acqua è già superiore ai 20 gradi, un fatto inusuale (l’anno scorso, in questo stesso periodo, era intorno ai 18°). Due fattori che si possono tradurre in un “tutti a mare”. A metterci il carico è l’irresistibile voglia di normalità che sa tanto di carota dopo oltre due mesi di lockdown.

Info di servizio. Quando siete in spiaggia fate attenzione alla doppia bandiera rossa; è impossibile da non vedere. Significa che il servizio di salvataggio non è presente quindi chi fa il bagno o va in acqua lo fa a proprio rischio e pericolo.

Infine da quest’anno, causa Covid, il “bagnino” ha in dotazione nuovi strumenti quindi pallone ambu, occhialini e mascherina per cercare di evitare la trasmissione potenziale del virus.