Le Frecce Tricolori atterrano a Cervia VIDEO

Le Frecce Tricolori sono atterrate a Cervia dopo aver sorvolato Bologna. La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) è in volo sull’Italia, in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica.

Le Frecce Tricolori stanno volando sui capoluoghi di regione “per abbracciare simbolicamente tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa” come lo stesso Ministro della Difesa ha dichiarato.

L’iniziativa del Ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica.

Intanto oggi gli Mb 339 sono atterrati a Cervia alle 11.30 per decollare nuovamente alle 15. Alle spalle, o meglio in coda, si sono lasciate Bologna e Venezia; il loro suggestivo volo è impresso nel video che riportiamo grazie al contributo dell’Aeronautica Militare. Purtroppo non è prevista nessuna esibizione sui cieli della riviera.