Mirabilandia, mascherina obbligatoria e biglietti con data fissa

Dal 20 giugno, dunque, riapre le sue porte il parco di Mirabilandia, anche se i suoi 850mila metri quadri di attrazioni non saranno tutti completamente fruibili (chiusa l’area spiaggia di Mirabeach ed alcune attrazioni).

Ma che estate sarà per il parco di divertimenti? Abbiamo provato a capirlo con alcune domande.

Quali misure avete adottato per ridurre il rischio pandemico?

I protocolli adottati da Mirabilandia rispondono non solo agli standard richiesti dalle autorità nazionali e locali, ma anche alle linee guida dettate dall’associazione internazionale di riferimento del settore. Per questo ci impegniamo per garantire un divertimento assolutamente sicuro.

Quali precauzioni dovranno osservare i visitatori durante la visita al parco?

Chiediamo ai nostri ospiti di seguire le linee guida dell’Autorità Sanitaria e di adottare un comportamento adeguato. In primis, non visitate Mirabilandia e più in generale non uscite di casa se siete malati o lo siete stati nei 14 giorni precedenti la visita o se avete qualsiasi sintomo da COVID – 19; indossate sempre la mascherina in modo appropriato, anche a bordo delle attrazioni salvo ove diversamente indicato; seguite scrupolosamente le istruzioni del nostro personale, la segnaletica, i segnali di distanza nel Parco e i messaggi sonori ed utilizzate il disinfettante per le mani a vostra libera disposizione prima di accedere ad un’attrazione o entrare in un locale.

Come ci si muoverà all’interno del parco?

È importante che i visitatori mostrino attenzione e rispetto per gli altri ospiti e per i membri dello Staff, mantenendo sempre l’oramai noto distanziamento sociale di 1 metro dalle altre persone e, nel caso, di sostare ai lati delle strade.

Quali accorgimenti avete predisposto per evitare gli assembramenti?

Incentiveremo le modalità di prenotazione online, mentre all’interno del Parco sarà predisposta una segnaletica specifica ed adeguata.

Come farete ad evitare che i gruppi di persone si riuniscano in un unico luogo?

In generale, incoraggiamo i nostri ospiti a mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro dagli altri visitatori, ad eccezione del proprio nucleo familiare, per il quale le regole del distanziamento non servono. Mantenere le distanze dagli altri ospiti sarà facilitato dalla cartellonistica e dalla segnaletica a terra. Abbiamo, inoltre, posto una limitazione alla capienza del Parco e addetti del Parco monitoreranno le diverse aree, soprattutto quelle con maggior rischio di assembramenti.

All’interno del parco ci saranno gel igienizzanti?

Certamente, saranno posizionati dispenser all’ingresso di tutte le attrazioni disponibili, dei locali e delle aree spettacoli.

Si potrà entrare senza mascherina?

No, l’accesso al Parco senza mascherina non è consentito; dovrà essere costantemente e correttamente indossata durante l’intera permanenza al Parco. Chi non dovesse esserne in possesso può acquistarle all’ingresso del Parco e nei punti vendita interni.

Che dispositivi di sicurezza avete pensato invece per i vostri dipendenti?

Il personale del Parco sarà sottoposto al rilevamento della temperatura corporea in entrata servizio e sarà specificatamente formato sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi a cui sarà assegnato. A tutela di se stesso e degli altri, verrà dotato di divise differenziate in base al grado di interazione che possono avere con la clientela e di dispositivi di protezione individuali specifici in funzione della mansione svolta.

Perché avete deciso di non aprire la spiaggia di Mirabeach?

Volendo offrire un intrattenimento di alto livello abbiamo deciso di rimandare alla prossima estate l’apertura di Mirabeach. Il nostro Parco acquatico richiederebbe infatti mesi di lavoro per organizzare una riapertura in totale sicurezza che arriverebbe a stagione quasi conclusa.

Tutte le attrazioni saranno regolarmente aperte?

No. Per poter garantire un divertimento sicuro siamo stati costretti a chiudere quelle attrazioni per le quali non è possibile assicurare un grado di sanificazione, distanziamento sociale e contingentamento adeguati. La maggior parte delle attrazioni è comunque operativa e disponibile ad eccezione di Reset, Eurowheel, Mirabilandia Express, Legends of Dead Town, Colazione da Papere e i playground.

Come saranno organizzate le file di attesa per le attrazioni?

Tutte le aree di attesa alle attrazioni sono state riorganizzate predisponendo dei segnalatori di distanza per indicare chiaramente alle persone dove sostare e assicurando il distanziamento sociale tra le persone che non siano dello stesso nucleo familiare. In generale, si consiglia di non attendere se l’area è piena.

Come saranno igienizzate le attrazioni?

Le procedure adottate sono state studiate ad hoc per ogni specifica attrazione. In generale per accedere alle attrazioni sarà obbligatorio igienizzare le mani prima di salire a bordo utilizzando i dispenser posizionati in ingresso. Vigerà, salvo dove diversamente specificato, l’obbligo di indossare la mascherina in modo consono anche a bordo dell’attrazione, ad eccezione delle attrazioni acquatiche. In ogni caso l’attività di sanificazione delle attrazioni si completerà con periodiche attività di pulizia delle vetture e delle superfici che vengono a maggior contatto con ospiti e staff.

Ci saranno spettacoli?

La programmazione degli show è stata completamente rinnovata. Al Pepsi Theatre andrà in scena il musical “Il Mago di Oz” con un allestimento unico per vivere la fantasia della Città di Smeraldo. Confermato anche l’appuntamento con lo stunt show più acclamato d’Europa, “Hot Wheels City: la nuova sfida”. In piazza della Fama ci saranno anche gli spettacoli “Hook Rock e “The Wild West Show”. I più piccoli potranno incontrare le mascotte all’interno del Teatro di Mike e Otto.

Quali ristoranti saranno aperti?

Tutti i punti ristoro saranno operativi nelle relative fasce di apertura. I self-service saranno strutturati in maniera che il cibo e le bevande vengano servite dal personale del locale ed il cliente non possa venire in contatto con gli alimenti e i prodotti in vendita. Nei ristoranti principali verrà utilizzato un sistema di coda-virtuale con la relativa assegnazione del tavolo.

I negozi saranno aperti?

I nostri negozi saranno aperti e saranno visitabili ad entrata scaglionata attraverso una app dedicata.

Chi ha già acquistato un abbonamento per la stagione 2020?

La parte dell’abbonamento relativa a Mirabeach è automaticamente valida per la stagione 2021. La validità dell’abbonamento 2020 per Mirabilandia sarà invece estesa fino al 19 giugno 2021. Sarà possibile poi estenderlo con una piccola integrazione con offerta dedicata all’intera stagione 2021.

Per entrare al parco sarà sempre necessaria la prenotazione?

Almeno nella fase iniziale e compatibilmente con i limiti di capienza del Parco, gli abbonati avranno la facoltà di scegliere liberamente quando visitare Mirabilandia senza dover comunicare anticipatamente la data di visita. Diverso invece il discorso per i visitatori comuni che dovranno acquistare un biglietto a data fissa.