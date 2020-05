Spiaggia, sotto l’ombrellone non più di due amici

Meteo permettendo si apre oggi sulla spiaggia di Cesenatico il primo vero weekend dell’estate. Gli stabilimenti balneari, per la verità, avrebbero potuto riaprire già sabato scorso ma – come noto – l’annuncio della Regione aveva colto di sorpresa molti operatori che, alle prese con le cavillose norme imposte dai protocolli, non avevano neppure avuto il tempo di piantare i paletti degli ombrelloni. In questo fine settimana, invece, per la prima volta nel 2020, i bagni di Cesenatico – da Tagliata a Villamarina – saranno tutti aperti.

Malgrado la curva pandemica cominci a lanciare segnali rincuoranti (zero contagi negli ultimi tre giorni in tutta la nostra provincia) sulle spiagge le norme anti-Covid continueranno ad essere in vigore: niente happy hour, niente balli di gruppo e soprattutto niente assembramenti.

Per i nuclei familiari la vita da spiaggia non presenterà limiti particolari. Diverso il discorso per gli amici per i quali i protocolli prevedono misure più stringenti. Tutte le persone che non convivono sotto lo stesso tetto saranno infatti tenute a mantenere, anche sotto l’ombrellone, una distanza di 1 metro e mezzo. Sia in spiaggia che in mare. Lo ha ricordato ieri lo stesso Simone Battistoni, Presidente di Sib Confcommercio, in un’intervista alla redazione regionale del Corriere della Sera: “Sotto l’ombrellone – ha ricordato – gli amici, nel rispetto dell’ordinanza, potranno sostare solo sui lettini. In una superficie di 12 metri quadri possiamo sistemarne solo 2. Per chi vuole solo il lettino (e non l’ombrellone), invece, la distanza dovrà essere di 1,5 metri”. Diverso il discorso per le comitive di amici che arrivano in vacanza. Se dormono nelle stesse stanze in hotel, sono equiparati ai conviventi e dunque per loro la distanza sociale non vale.