E il posto di polizia estivo?

C’è un’incognita che tutte le estati, puntualmente, si presenta. Il posto di polizia tornerà a prendere posto nella sede accanto alla polizia locale?

La presenza degli agenti di polizia, in aggiunta ai rinforzi per carabinieri e finanzieri, andava ad aggiungere un tassello alle parole “sicurezza in città”. Infatti, in media, la popolazione di Cesenatico durante il periodo estivo passa da circa 26 mila cittadini a circa 100mila. In pratica, per qualche mese, Cesenatico ospita lo stesso numero di cittadini di Cesena. Negli anni i giorni di apertura si sono gradualmente assottigliati: dal 19 giugno al 19 agosto nel 2019 e dal 20 luglio al 20 agosto nel 2018.

Per quest’anno ancora tutto tace. Negli scorsi anni la presenza degli agenti era data per certa, quest’anno tutto è un’incognita. La motivazione di fondo che porta le volanti a Cesenatico è il consistente aumento turistico, ma ci sarà anche quest’anno? Ci saranno risorse sufficienti a garantire il servizio? Infine, tenuto conto che la maggior parte degli agenti viene da fuori, sarà ritenuto opportuno spostare persone da una regione all’altra?

Al momento di certo ci sono le richieste del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, di San Mauro Luciana Garbuglia, di Savignano filippo Giovannini e di Gianluca Vincenzi di Gatteo. La portata del posto di polizia estivo infatti si estende anche a questi comuni. Richiesta ribadita “vis a vis” ma in video conferenza non più tardi di giovedì scorso al Prefetto.