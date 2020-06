Ieri a Ferrara ha inaugurato la mostra di Banksy

Da ieri oltre un centinaio di opere del celebre street-artist inglese Banksy sono esposte a Palazzo dei Diamanti di Ferrara.

“Un artista chiamato Banksy” (dal 30 maggio al 27 settembre, www.palazzodiamanti.it) propone 130 opere che, secondo i curatori Gianluca Marziani, Stefano Antonelli e Acoris Andipa, sono state rigorosamente autorizzate “dal gruppo di Banksy”, cioè dalla Pest Control Office Limited, la società che tutela il marchio di Banksy. Molte sono opere celeberrime, come Girl with Ballon o Love is in the air o la dissacrante Monkey Queen. A queste si aggiunge una serie di oggetti e memorabilia ufficiali provenienti da Dismaland, il “parco di divertimenti non adatto ai bambini” che Banksy provocatoriamente creò cinque anni nel Somerset, a sud ovest dell’Inghilterra.