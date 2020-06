Torna la Camminata del Cuore, organizzata dall’insegnante della scuola dell’infanzia di Villamarina, Cinzia Giorgetti. L’appuntamento virtuale è in programma sabato 6 giugno alle 10.

Una seconda edizione che si adegua all’emergenza Covid-19. “La prima edizione del 2019 è stata il simbolo della mia rinascita dopo il percorso difficile, doloroso e impegnativo della malattia e del tumore: un successo straordinario che è andato oltre le mie aspettative – spiega Cinzia – Gli amici e tutti i partecipanti mi hanno ‘ubriacata’ di amore con la loro presenza, con il loro volermi bene e con tutti i cuori che mi hanno regalato! Per quest’anno mi è venuta un’idea diversa: fare la Camminata del Cuore virtuale! Io camminerò da sola con tutti quelli che mi vogliono bene nel cuore, facendo lo stesso percorso dell’anno scorso: dalla scuola di Villamarina fino al bagno Milano e tutti coloro che vorranno esserci potranno virtualmente camminare con me in diretta sulla pagina Facebook dello Ior“.

Tutti coloro che lo vorranno potranno iscriversi virtualmente con un’offerta libera. Tutto il ricavato andrà in beneficenza allo Ior (Istituto Oncologico Romagnolo), che aiuta i malati oncologici con progetti importanti che si prendono cura della persona e in particolare delle donne in questo percorso difficile e doloroso.