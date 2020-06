Centrodestra in piazza Costa: è il prologo della campagna elettorale

Dopo le manifestazioni elettorali dello scorso gennaio per le Regionali, la politica torna a Cesenatico. Questa mattina, dalle ore 11.30 in piazza Costa, ai piedi del grattacielo, è in programma la manifestazione unitaria del centrodestra organizzata in molte piazze italiane da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

La scelta di Cesenatico non è affatto casuale visto che, il prossimo anno, nella città leonardesca si svolgeranno le elezioni amministrative. Un appuntamento a cui il centro-destra guarda con particolare attenzione visto che, come certificano i dati delle ultime tornate elettorali, Cesenatico viene considerato un Comune “altamente contendibile”.

L’obiettivo è far conoscere le proposte della coalizione e lanciare un messaggio al Governo: “Il 2 giugno 2020 – spiegano i partiti di centrodestra in una nota unitaria – scende in piazza, simbolicamente, l’altra Italia, quella che vuole ripartire in sicurezza, che si preoccupa del futuro di aziende, lavoratori e famiglie, che è orgogliosa del proprio Paese, che pretende una giustizia giusta e che vuole chiarezza, quell’Italia fiera della propria identità e del proprio retaggio culturale che si batte perché libertà e diritti costituzionali non siano calpestati” spiegano i partiti di centrodestra in una nota unitaria.