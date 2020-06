Sindaco: “Questa giornata la dedico a loro”

Due giugno, la festa della Repubblica. La più alta carica delle istituzioni cittadine, il sindaco Matteo Gozzoli, interviene con un messaggio alla cittadinanza.

“Mai come quest’anno, pensando alla celebrazione del 2 giugno, si crea un collegamento immediato al 2 giugno 1946. Negli ultimi mesi in tanti hanno commentato gli effetti dell’emergenza Covid-19 come quelli di una nuova guerra mondiale. A pochi giorni dalla ripresa di numerose attività economiche non è ancora possibile tracciare prospettive e scenari futuri, tuttavia lo spirito di questi giorni, pur con le necessarie differenze del caso, ci riporta almeno con il pensiero allo spirito di rinascita e ricostruzione che i nostri nonni vissero in quel 2 giugno di 74 anni fa”.