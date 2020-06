Amormino: “Hera non taglia la Tari, ma raddoppia lo stipendio al suo Ad”

Al grido di “Anche Hera faccia la sua parte”, la consigliera della lista Buda Lina Amormino torna sulla questione Tari: “In seguito all’emergenza che stiamo vivendo – scrive sulla sua pagina facebook – occorrono sicuramente strategie turistiche immediate di forte impatto, ma anche andare incontro alle imprese per quello che riguarda alcuni tributi e nello specifico la TARI. Proprio per questo, durante l’ultimo Consiglio Comunale, ho presentato una mozione con la quale chiedevo azioni che, in questa fase, puntassero ad alleviare una parte del carico tributario. Nello specifico chiedevo al Sindaco di impegnarsi nell’esenzione per l’intero periodo di chiusura dell’attività (dal 01/03/2020 al 30/05/2020) per tutte le attività commerciali a cui è stato precluso l’esercizio sulla base del Codice ATECO. Chiedevo inoltre la ricontrattazione con il gestore per un abbassamento della tariffa per i mesi successivi in modo da dare un concreto aiuto alle attività del nostro territorio: una classica boccata d’ossigeno per riprendere a dare un po’ di leggerezza all’attività”. La mozione è stata bocciata dalla maggioranza targata PD, ma Lina Amormino non si arrende: “Tutto questo – scrive – è ingiusto se consideriamo che, anziché tagliare le bollette, HERA ha aumentato il compenso del suo Amministratore Delegato (da €578.269 del 2018 a €952.000 del 2020). Soldi che arrivano dai contribuenti. Gli stessi che oggi chiedono aiuto alle Istituzioni: come è possibile che in un momento di estrema difficoltà come questo che la risposta di una società partecipata, anziché tagliare le bollette, sia il raddoppio del compenso dei propri dirigenti⁉️”.

Secondo la consigliera d’opposizione “non ci si può girare dall’altra parte, c’è il dovere di andare a battere i pugni sul tavolo. Tutto questo non è più tollerabile. Serve una politica coraggiosa con risposte concrete, in questo momento i cittadini chiedono un aiuto ed anche Hera dovrebbe fare la sua parte dando una mano ai contribuenti, soprattutto alle imprese che in questo momento hanno difficoltà”.