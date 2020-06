“Scusi cosa fa con quel coltello in strada?”

Nel corso del fine settimana appena trascorso, comprensivo del “ponte” coincidente con la festività del 2 giugno i carabinieri di Cesenatico hanno messo in atto dei controlli speciali.

Nella rete dell’Arma sono finiti un quarantanovenne residente di Cesenatico e un cinquantaduenne di Cesena, i quali, controllati da militari in viale da Verrazzano si sono sbarazzati di un grammo di cocaina. L’elenco prosegue con l’individuazione e la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere di un ventitreenne domiciliato in Rimini controllato mentre era a piedi in viale Gaza. Aveva con sé un coltello a serramanico.

In merito alla guida dopo aver alzato troppo il gomito, si segnala un denunciato. Si tratta di un 39enne di Longiano. I carabinieri lo hanno controllato in viale Carducci e aveva quasi tre volte alcol in circolo rispetto ilcopnsentito. Quindi ha subito il ritiro della patente e il mezzo è stato affidato a persona di fiducia.

I Carabinieri segnalano che i servizi di controllo del territorio proseguiranno quotidianamente con l’impiego di almeno 16 pattuglie dell’arma, al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere tempestivamente reati in genere e per verificare la corretta attuazione ed il rispetto della normativa vigente ed emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid-19.