Guariscono gli ultimi contagiati, a Cesenatico (per ora) il Covid-19 è ufficialmente sparito

A Cesenatico, almeno per il momento, il Covid-19 è ufficialmente sparito. Nell’ultimo aggiornamento, infatti, il sindaco Gozzoli ha confermato che sia nel comune che nella provincia ieri non si sono registrati nuovi casi di contagi e che i guariti sono stati sedici (zero i decessi).

Questo significa che nel comune di Cesenatico restano solo due malati attualmente ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non ci sono più concittadini in isolamento domiciliare.

Dunque, sperando che a spasso non ci sia qualche asintomatico ed in attesa di capire quale impatto avrà sul fronte della pandemia la riapertura dei confini regionali, da ieri – per la prima volta dal 7 marzo scorso – il virus non è più ufficialmente in circolazione nella nostra città.