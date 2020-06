M5S: “Dal Governo sforzo economico enorme per Cesenatico”

“Il Governo ha stanziato fino ad ora quasi 900 mila euro solo per il Comune di Cesenatico, uno sforzo economico enorme. Non credete a chi, in pieno delirio da campagna elettorale, racconta altro”. Così la pensa il Movimento 5 Stelle che, sulla sua pagina facebook ufficiale, ha pubblicato un post dal titolo “Soldi per Cesenatico” nel quale elenca, numeri alla mano, tutte le risorse stanziate per il nostro Comune: “Il Governo – si legge – sostiene il Comune di Cesenatico per le minori entrate che gli enti stanno registrando in seguito all’epidemia Covid-19 con la somma di euro 710.944,40 che servirà per l’ espletamento delle funzioni fondamentali nel garantire i servizi per i cittadini. Il Ministero dell’Interno ha infatti disposto il pagamento a favore di comuni, province e città metropolitane del 30% spettante a ciascun comparto del fondo di 3,5 miliardi di euro istituito dal DL Rilancio. Le risorse sono erogate in acconto per una somma pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane. La ripartizione è stata effettuata in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope). La somma di € 710.944,40 – conclude la nota dei pentastellati – si aggiunge alle somme già percepite dal Comune di Cesenatico come contributo per il Fondo di solidarietà alimentare di € 157.292,83 e il contributo disinfezione e sanificazione art. 114 dl 18 del 2020 di € 23.844,83”.