Il 21 giugno riparte (in sicurezza) il Ravenna Festival

Dopo più di tre mesi di chiusura di teatri e auditorium causati dall’emergenza Covid, l’Italia della musica non solo riparte, ma continua con Ravenna Festival: oltre quaranta gli eventi in programma tra il 21 giugno e il 30 luglio, per un nuovo calendario che accanto ai concerti include appuntamenti con il teatro e la danza. Il palcoscenico principale è quello della Rocca Brancaleone, ma il Festival raggiunge anche Cervia e Lugo, nel rispetto delle norme per la sicurezza di artisti, personale e spettatori.

Mentre Riccardo Muti dirige la sua orchestra giovanile Luigi Cherubini e il soprano Rosa Feola per il concerto di apertura del 21 giugno (e tornerà sul podio per altri due appuntamenti), fra gli artisti ospiti figurano Accademia Bizantina, Beatrice Rana, Mario Brunello, Valery Gergiev, Iván Fischer, Anna Prohaska, Sergio Castellitto, Isabella Ferrari, Neri Marcorè, Giovanni Sollima, Stefano Bollani, Vinicio Capossela, Brunori Sas. Il festival sta inoltre predisponendo una piattaforma digitale dedicata per la trasmissione degli eventi.