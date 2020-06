L’ex Commissario Venturi: “Un errore il lockdown in tutta Italia”

Per due mesi ha aggiornato quotidianamente i cittadini dell’Emilia-Romagna sull’evoluzione del coronavirus, pregando tutti, talvolta con toni bruschi e netti, di rimanere in casa, viste le cifre che arrivavano da Piacenza, Parma, ma anche Rimini, e Medicina. A tre settimane dal suo addio all’incarico l’ex commissario ad acta Sergio Venturi riflette più ad ampio raggio sulle misure adottate in Italia per contenere i contagi. In una diretta Facebook organizzata dai Giovani democratici ha detto: “Se dovessi rifare un lockdown domani, non lo rifarei come l’abbiamo fatto. Non si può chiudere un intero paese quando non ce n’è alcun bisogno”.