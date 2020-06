Danza, Retropalco apre le porte al pubblico

Lunedì 8 giugno la scuola di danza asd Retrópalco riaprirà le sue porte in sicurezza offrendo corsi di danza ai propri soci e a chi vorrà conoscere questa realtà per la prima volta. I corsi saranno completamente gratuiti, sarà necessario una sola quota associativa per i nuovi iscritti. Retrópalco è il Progetto di Prisca Camanzi; uno spazio tutto nuovo in continuo movimento, le due ampie sale fanno da cornice a tantissime attività artistiche sportive volte al benessere della persona. A grande richiesta ripartirà già da lunedì il corso di danza adulti principianti rivolto a donne che non hanno mai praticato danza prima d’ora o l’anno accantonata per troppo tempo. Lo staff è al lavoro per organizzare la stagione 2020/2021 per chi fosse interessato a portare i propri corsi nella nostra struttura sulla statale Adriatica n. 2201. Per info 333.4281639.