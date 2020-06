Il Comune di Cesenatico riapre le porte alla cittadinanza

Il Comune di Cesenatico riapre le porte al pubblico e da lunedì 8 giugno tutti gli uffici saranno a disposizione della cittadinanza con indicazioni precise a regolamentare gli accessi.

Per controllare gli ingressi e tutelare la salute di cittadini e dipendenti comunali all’entrata del Municipio è stato installato un Termoscanner, donato dall’azienda Securitaly, che rileverà la temperatura corporea e controllerà che tutti indossino gli adeguati dispositivi di protezione.

Sindaco e Assessori

Il Sindaco Gozzoli tornerà a ricevere la cittadinanza ogni martedì dalle 9 alle 12, previo appuntamento da prendere allo 0547/79213. Chiamando lo stesso numero sarà possibile fissare anche un appuntamento con tutti gli Assessori, in base alla loro disponibilità. Al momento della definizione dell’incontro ogni cittadino riceverà le indicazioni relative alle modalità di ingresso per tutelare la salute di tutti.

L’URP

L’URP rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì anche dalle 15 alle 17, con una contingentazione degli ingressi. Chi volesse comunque prenotare un appuntamento può telefonare allo 0547/79333 o allo 0547/792000. Resta invariata la modalità, tramite posta elettronica normale o certificata, per l’inoltro dei documenti da parte degli utenti. Per chi non avesse modo di inviare telematicamente la documentazione è stata predisposto un apposito contenitore collocato all’esterno dell’URP che verrà ritirato a fine giornata. Anche per quanto riguarda informazioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e le Affissioni, gli orari di ricevimento rimangono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì anche dalle 15 alle 17 presso gli uffici dell’URP.

Gli altri uffici

Sarà possibile accedere agli altri uffici comunali solo su appuntamento, durante finestre temporali precise e utilizzando gli ingressi dedicati che il personale di competenza fornirà durante la prenotazione telefonica o via mail dato che l’entrata principale del Comune rimarrà ancora temporaneamente chiusa.

Per l’Ufficio Tributi i giorni e gli orari disponibili sono il lunedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, le informazioni per accordarsi con il personale di competenza si trovano sul sito www.comune.cesenatico.fc.it. Per i Servizi di Edilizia e Sismica sarà possibile avere un appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 13, o ricevere consulenza telefonica il lunedì dalle 11 alle 13 e le informazioni per prenotare con il personale di competenza si trovano su www.comune.cesenatico.fc.it. L’Ufficio Urbanistica è a disposizione dei cittadini il mercoledì dalle 10 alle 13 e le informazioni per prenotare con il personale di competenza si trovano su www.comune.cesenatico.fc.it. L’Ufficio Ambiente è aperto al pubblico il venerdì dalle 10 alle 13 con lo 0547/79250 disponibile per gli appuntamenti.

L’Ufficio Suap e Attività Produttive riceve la cittadinanza il martedì dalle 8.30 alle 13, per verificarne la disponibilità e fissare un appuntamento è necessario chiamare lo 0547/79405. Gli Uffici Demanio e Patrimonio ricevono agli sportellidell’URP ogni mercoledì dalle 9.30 alle 13, per prendere appuntamento è necessario inviare una mail all’indirizzo patrimonio-demanio@comune.cesenatico.fc.it. L’Ufficio Lavori Pubblici è aperto al pubblico ogni mercoledì e ogni venerdì dalle 9 alle 12 e le informazioni per prenotare con il personale di competenza si trovano su www.comune.cesenatico.fc.it. L’Ufficio Scuola riceve dal 10 giugno su appuntamento ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. L’Ufficio Turismo-Sport è aperto al pubblico solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Il Centro Servizio Stranieri riceve su appuntamento all’interno degli uffici dell’URP ogni giovedì dalle 11 alle 13, per potersi prenotare è necessario chiamare lo 0547/79211 o inviare una mail a etnoservizi@aspdelrubicone.it. I Servizi Demografici continuano a ricevere, sempre su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Lo stesso vale per l’Ufficio Cimiteriale che rimane aperto dal lunedì al venerdì su appuntamento.

Qui l’elenco degli uffici con le relative aperture

Centro Servizi Stranieri ogni giovedì dalle 13 alle 11 presso gli uffici dell’URP (solo su appuntamento).

Servizi Demografici dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 (solo su appuntamento)

Servizi di Edilizia e Sismica mercoledì dalle 10 alle 13 (solo su appuntamento)

Ufficio Turismo Sport dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17 (solo su appuntamento.

Ufficio Ambiente venerdì dalle 10 alle 13 (solo su appuntamento

Ufficio Cimiteriale dal lunedì al venerdì

Uffici Demanio e Patrimonio mercoledì dalle 9.30 alle 13 presso gli uffici dell’URP (solo su appuntamento)

Ufficio Lavori Pubblici mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 (solo su appuntamento)

Ufficio Scuola dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 (solo su appuntamento)

Ufficio Suap e Attività produttive martedì dalle 8.30 alle 13 (solo su appuntamento)

Ufficio Tributi lunedì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (solo su appuntamento)

Ufficio Urbanistica mercoledì dalle 10 alle 13 (solo su appuntamento)

URP dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì dalle 15 alle 17.