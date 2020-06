Leader più affidabili, Bonaccini al 5° posto (ma dietro a Zaia)

Dopo la pandemia il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, con il 37,1% dei consensi, è al quinto posto nella classifica dei leader in cui gli italiani ripongono maggiore fiducia. È quanto rivela il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24, che ha raccolto le intenzioni di voto nel periodo immediatamente successivo alla fase più acuta dell’emergenza epidemiologica in Italia.

In testa alla graduatoria due nomi non a capo di un partito: l’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi (59,3%) e l’attuale premier Giuseppe Conte (57,1%). Poi i governatori di Veneto, Campania ed Emilia Romagna, Zaia (49,7%), De Luca (43,4%) e Bonaccini (37,1%), a cui la pandemia ha regalato una formidabile ribalta mediatica. Quindi il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (33,2%), in un testa a testa con Salvini (al 31,2%) e Zingaretti (al 30,4%).