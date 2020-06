Turismo, campagna pubblicitaria da 2,7 milioni

La Regione Emilia-Romagna ha investito 2,7 milioni di euro in una campagna di promozione turistica che prevede uno spot che andrà in onda in prime time sulle reti nazionali. Testimonial dello spot, il cui slogan è ‘La Romagna è il sorriso degli italiani’, il comico riccionese Paolo Cevoli.

“2,7 milioni di euro è uno sforzo straordinario mai visto che neanche le altre regioni mettono in campo”, ha dichiarato in conferenza stampa da Rimini l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Il video di 20 secondi mostra il mare e l’entroterra e tra le frasi del claim ce n’è una (“Terre sicure come il nostro amore”) che fa riferimento al contesto sanitario.

“Tutti hanno voglia di uscire dalla cappa psicologica del lockdown. Trasformiamo questo sentiment in prenotazioni”, ha detto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che è anche presidente di Visit Romagna. “Oggi decretiamo aperto il turismo in Romagna e quindi in Italia, perché senza la Romagna non si parte”, ha aggiunto il primo cittadino.