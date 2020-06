La Pm filma gli assembramenti nei locali: in arrivo denunce e sanzioni?

Diciamo la verità, con zero contagi negli ultimi dieci giorni, è sempre più difficile spiegare ad un ragazzo di Cesenatico che lo Spritz va bevuto ad un metro di distanza dall’amico infilandosi la cannuccia sotto la mascherina. Ma – sia che voi siate del partito degli ottimisti (“basta con le regole, ritorniamo a vivere”) sia che apparteniate alla cerchia dei prudenti ad oltranza (“questo virus non lo conosciamo, meglio essere cauti”), il fatto resta: le regole sul distanziamento sociale, in città come altrove, stanno gradualmente saltando.

Ieri sera in molti locali di Cesenatico si sono registrati grandi assembramenti tanto che, attorno a mezzanotte, su viale Carducci è transitata un’auto della Polizia Municipale che, accostandosi ai vari locali con maggiore affluenza, ha iniziato a registrare dei filmati. Difficile dire se si sia trattato solo di un monitoraggio o se quei video serviranno per corredare qualche verbale in arrivo. Sta di fatto che gli assembramenti erano evidenti e dunque ora bisognerà attendere quelle che saranno le decisioni dell’amministrazione.