Mistero nel riminese per la presunta scomparsa di un surfista

E’ giallo per la presunta scomparsa di un surfista a largo della costa riminese nel pomeriggio di ieri. Alcuni bagnanti che passeggiavano sul porto hanno riferito di averlo visto scomparire tra le onde. I testimoni parlano di un praticante di kite surf che prima di essere inghiottito a largo di Rivabella, nella zona nord del litorale, era apparso in difficoltà a causa delle forti raffiche di vento. Immediatamente sono scattate le ricerche della Capitaneria di Porto di Rimini. Un elicottero si è alzato subito in volo per perlustrare la costa romagnola così come una motovedetta. Ma le ricerche, per il momento, non hanno dato esiti. Va detto che, ad oggi, non sono pervenute nella zona denunce di scomparsa. Il timore, però, è che possa trattarsi di un turista, anche se – ora dopo ora – prevale l’ipotesi della notizia infondata.