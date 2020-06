Rette e trasporti scolastici, il Comune rimborsa le famiglie

Il Comune di Cesenatico tende la mano alle famiglie della città che hanno dovuto fronteggiare l’emergenza sanitaria. La Giunta ha infatti deliberato la restituzione delle rette e delle tariffe per i servizi scolastici di cui gli studenti non hanno potuto usufruire. “So che molte famiglie attendevano questa decisione e siamo felici di essere riusciti a renderla ufficiale proprio in questi giorni in cui si sarebbe dovuto concludere l’anno scolastico”, ha commentato il Sindaco Matteo Gozzoli.

Il rimborso

Il Comune ha adottato criteri precisi per il rimborso trovandosi davanti a rette e tariffe che vengono pagate, nella maggior parte dei casi, su base annuale. Per quanto riguarda i Servizi di nido d’infanzia (Piccolo Mare e Arcobaleno) è stato previsto un rimborso del 25% della retta relativa al mese di febbraio e della totalità invece in relazione a marzo, aprile, maggio e giugno. Per quanto riguarda invece i servizi di trasporto scolastico e i servizi di pre e post scuola, il Comune rimborserà alle famiglie 4/9 della quota versata, dunque i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio.

Le mense

Per quanto riguarda le mense scolastiche l’amministrazione ha già provveduto all’emissione di titoli di pagamento recapitati alle famiglie per quanto riguarda il periodo dall’inizio dell’anno scolastico fino al 23 febbraio scorso.