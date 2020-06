Salvataggio a Cesenatico, servizio già operativo

Salvataggio a Cesenatico, il servizio è operativo anche nei giorni feriali, già da oggi, fino al prossimo week end quando inizierà a pieno regime. Per ora infatti il servizio offerto al pubblico dalla Coop. Bagnini non prevede l’impiego e il dispiegamento di tutti i “bagnini” sulla spiaggia. Si tratta di un servizio ridotto in cui le distanze tra i professionisti sono più dilatate rispetto a come saranno nel prossimo week end. La situazione, facendo sempre i dovuti e opportuni scongiuri, dovrebbe essere resa particolarmente tranquilla anche dalle previsioni meteo che per i prossimi giorni non sono le migliori.