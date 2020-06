Cevoli promuove la Romagna in tv

Comincia domani la campagna tv nazionale con protagonista Paolo Cevoli che invita i turisti di tutta Italia, e di tutta Europa, all’insegna del messaggio “La Romagna è il sorriso degli italiani”. Una dichiarazione d’affetto che tutta la Riviera lancia ai suoi ospiti in questa estate di ripartenza con Cesenatico che, si spera, sarà protagonista delle vacanze. C’è bisogno di serenità, c’è bisogno di tornare a sognare e le immagini dello spot sono un inno a tutto quello che di più è mancato nei mesi duri appena trascorsi. La spiaggia con gli ombrelloni ben distanziati, l’Adriatico Cristallino baciato dal sole, gli spazi che permettono a bambini, giovani, adulti di ritrovare l’unica regola in vigore da sempre sulla Riviera: il sorriso.

Lo spot, del taglio di 20 secondi, sarà in onda per 7 settimane su Rai, Mediaset, Sky, La7 e digitale terrestre per 2.600 passaggi totali con una copertura di circa 22 milioni di spettatori adulti nella fascia 25-54, il target perfetto per le vacanze in Riviera. A questo grande investimento, 2,7 milioni di euro, si aggiungerà una campagna tarata sulle nazioni estere che coprirà i paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) con ulteriore 1 milione di euro di pianificazione. La pubblicità con protagonista la Romagna sarà presente anche sui più importanti quotidiani e periodici del Centro e Nord Italia.

“Dobbiamo ringraziare Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna che hanno ideato e progettato questa grande campagna che coinvolge anche Cesenatico. Veniamo da un periodo mai vissuto prima in cui è stato difficile anche solo pensare a una vacanza, ma adesso è il momento di provare a ripartire tutti insieme. Cesenatico è pronta, è una destinazione sicura e accogliente come sempre e con questo spot lo vogliamo far sapere a tutti le persone italiane ed europee che sono affezionate alla nostra terra”, commenta il sindaco Matteo Gozzoli.

“Cesenatico da sempre aspetta l’estate con attesa ed entusiasmo e, come dimostra questo bellissimo spot, anche quest’anno è così. Ci aspetta una stagione estiva sicuramente faticosa e molto diversa, ma sempre uguale nella bellezza delle cose a cui i Romagnoli e i turisti non vogliono rinunciare: la nostra spiaggia, la nostra accoglienza, tutto ciò che potremo organizzare e, come ci ricorda il claim della campagna, il nostro sorriso”, le parole dell’Assessore con delega al Turismo Gaia Morara.