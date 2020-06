Da Rimini si vola per l’Iran: da luglio al via collegamento con Teheran

Quasi quasi quest’estate vado in vacanza in Iran. Potrebbe sembrare un po’ strano e, invece, è la nuova opportunità che offre l’aeroporto internazionale di Rimini – San Marino “Federico Fellini”, che ha comunicato di aver siglato un accordo con la compagnia aerea Iran Air per avviare dal 1 luglio (fino al 24 ottobre 2020) un collegamento di linea con la capitale dell’Iran. Iran Air collegherà l’aeroporto Fellini all’Aeroporto Internazionale di Teheran-Imam Khomeini con 3 voli settimanali (mercoledì, sabato e lunedì).

Iran Air è la compagnia di bandiera della repubblica islamica dell’Iran, che conta circa 82 milioni di abitanti. In Italia Iran Air vola già sugli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e dal 1 luglio 2020 atterrerà anche allo scalo di Rimini.

“Per noi e per l’intero territorio, l’accordo con la compagnia di bandiera iraniana ha un enorme valore strategico e simbolico – dichiara Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014 – con il collegamento diretto da Teheran, in particolare, Rimini si posiziona in una rosa ristretta di destinazioni collegate alla capitale iraniana costituita dalle principali città europee (Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Roma, Milano, ecc.). Questo nuovo mercato e lo sviluppo che stiamo pianificando con la compagnia nei prossimi anni si sostanzierà in un’enorme opportunità per tutti i nostri operatori turistici e le imprese dell’Emilia Romagna. Il mercato iraniano può replicare per la nostra regione quello che per noi ha rappresentato negli ultimi venti anni il mercato russo”.