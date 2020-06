Serrande abbassate contro l’ordinanza “no alcol”

Intanto il sindaco Matteo Gozzoli ha aggiunto spiegazioni per far meglio comprendere l’ordinanza nel suo quotidiano aggiornamento.

“L’ordinanza non è valida in tutto il territorio comunale ma è valida da via Zara (Boschetto) a via Cavour (Ponente) e dalla ferrovia al mare. In queste zone dalle 21:00 alle 07:00 è vietata la vendita di alcolici da asporto in qualsiasi tipo di contenitore mentre è vietata la vendita da asporto di analcolici solamente in contenitori di vetro. Rimane sempre ammesso il servizio al tavolo e all’interno dei locali e nelle aree esterne in concessione con tavoli e nel rispetto delle misure di sicurezza. La misura si è resa necessaria per evitare assembramenti fuori dai locali e nelle aree pubbliche e per ridurre la presenza di bottiglie di vetro”.