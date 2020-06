A Cesenatico nuova viabilità e aree pedonali (viale Fiorentini, via Saffi e viale Mazzini)

Cesenatico diventa sempre più pedonale “per dare nuova linfa al turismo e a tutte le attività del territorio”. Questa la scelta dell’amministrazione comunale che “guardando avanti, si è ispirata ai grandi centri turistici europei e prova a spingere la città verso scelte di mobilità dolce e sostenibile”.

L’amministrazione comunale ha preso questa decisione come naturale conseguenza dell’iniziativa “Cesenatico XL”: “le attività avranno più spazio sul suolo pubblico per ottemperare alle norme di distanziamento sociale occupando diversi stalli normalmente adibiti al parcheggio e istituire aree di traffico pedonale rappresenta un scelta di aiuto per aumentare l’afflusso di cittadini e turisti”.

Le vie interessate da questa modifica, che partirà venerdì 12 giugno tutti i giorni in via sperimentale, saranno viale Fiorentini nel tratto che va da via Leonardo da Vinci a via Fratelli Sintoni; viale Mazzini da via Succi al porto canale; via Saffi dal porto canale a via Largo Capuccini. La pedonalizzazione inizierà alle ore 19 e si concluderà alle ore 24 e il Comune sta valutando anche di anticipare la data di inizio della “storica” isola pedonale di viale Carducci, provando a estenderla anche per un tratto più ampio rispetto a quello tradizionale.

Altre modifiche alla viabilità.

L’ordinanza firmata ieri prevede anche l’istituzione del doppio senso di marcia, con obbligo di dare la precedenza per i veicoli che da via Mazzini si immettono in via Magrini, oppure proseguono in direzione Ravenna dalle ore 19 alle ore 24. Il doppio senso di marcia, con obbligo di dare precedenza per i veicoli transitanti in via Fratelli Sintoni, nel tratto viale Fiorentini e via Marconi sempre dalle ore 19 alle ore 24.

Le parole di sindaco e vice-sindaco

“Siamo convinti che questa decisione possa rappresentare una grande opportunità per Cesenatico in questa estate così particolare. È importante muoversi verso un’idea di mobilità dolce e sostenibile che possa valorizzare ancora di più la bellezza e la vivibilità del la nostra città durante le ore serali”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

“In questa fase di ripartenza è importante aiutare attività e commercianti del territorio e l’ordinanza che prevede nuove zone pedonali va proprio in questo senso. Insieme al progetto “Cesenatico XL” stiamo portando avanti un pacchetto di misure per stare vicino al commercio e al turismo della città, due architravi portanti della vita di Cesenatico”, il commento del vice-sindaco Mauro Gasperini.