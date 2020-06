Economia del mare, perdite per oltre 120 miliardi di euro

Danni stimati tra i 120 ed i 125 miliardi di euro quelli provocati dal Covid-19 sulla cosiddetta “blue economy” in Italia. La proiezione è del nuovo centro studi BlueMonitorLab, che ha analizzato i tragici effetti della crisi pandemica sull’economia del mare. Il report, in pratica, studia tutto ciò che nell’industria, nei servizi, nella logistica, nell’artigianato e nel turismo è riconducibile al mare.

“La graduatoria dei danni con azzeramento del fatturato – spiega in una nota BlueMonitorLab – è capeggiata dalle crociere che, a fronte di una previsione di 13 milioni e mezzo di passeggeri, registrano nel primo semestre la perdita di circa 6,8 milioni di passeggeri e la cancellazione di 2.709 scali nei porti italiani”.

Nel settore turistico – che per circa il 70% in Italia è “turismo di mare” – l’ipotesi, a fine anno, è di una perdita netta di fatturato fra i 55 e i 60 miliardi, “con un forte impatto sull’industria alberghiera, sulla ristorazione ma anche sugli stabilimenti balneari”.

Azzerata anche la nautica da diporto, “con scali deserti e con zero prenotazioni per il charter di grandi imbarcazioni e yacht” e con la speranza che luglio e agosto possano, almeno in parte, salvare la stagione.

Pesanti le conseguenze, secondo BlueMonitorLab, anche “sui porti commerciali, che stanno perdendo dal 20 al 30% del traffico anche nel settore dei container”.

Alla perdita “fino a 120-125 miliardi” contribuiscono anche le conseguenze sulla pesca che, nel primo semestre, ha segnato un crollo dell’80%, quantificabile in 1,5 miliardi di euro, ma anche “l’abbattimento di tutte le attività di intrattenimento, l’artigianato e la moda legati al mare (che per ora registrano lo spostamento in avanti di almeno tre mesi nella stagione dello shopping), la gestione dei parchi marini e degli acquari”.