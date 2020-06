Lunedì riaprono le discoteche. Ma nulla sarà come prima…

Distanza sociale nelle file agli ingressi, balli solo negli spazi all’aperto e mai abbracciati: sono le regole fissate dalle Regioni per la riapertura delle discoteche, l’ultimo tassello mancante per entrare finalmente nella Fase 3. Misure rigorose ma che potrebbero anche attenuarsi se, col passare del tempo, la curva pandemica continuasse a scendere.

Ci vorrà una riorganizzazione strutturale degli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato e scongiurare gli assembramenti, così come una definizione più rigorosa della capienza. Si potrà ballare ma ad almeno due metri di distanza sulla pista e, se possibile, bisognerà organizzare percorsi separati per l’entrata e l’uscita. Infine, si dovrà prevedere un numero di addetti alla sorveglianza adeguato alla capienza del locale e, a tal fine, si invitano i gestori a dotarsi di dispositivi conta-persone per monitorare gli accessi.

Sarà vietato entrare nella discoteca in caso di temperatura superiore a 37,5 °C (obbligatorio dunque il termo-scanner) e, in ogni occasione, bisognerà favorire modalità di pagamento elettroniche. Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti in modo che non entrino mai in contatto tra loro.

Il ballo potrà essere consentito solo negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.) e gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non sarà possibile garantire la distanza di 1 metro. Il personale di servizio dovrà sempre utilizzare la mascherina e procedere ad una costante igienizzazione delle mani.

I tavoli e le sedute dovranno essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

Infine, non sarà consentita la consumazione di bevande al banco e la somministrazione delle bevande potrà avvenire solo se sarà possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, quando possibile, contingentata.