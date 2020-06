M5S: “Serve una pattuglia della Pm fissa in piazza Costa”

Al grido di “ci vuole più sicurezza”, anche il M5S di Cesenatico interviene nel dibattito sulla maxi-rissa di piazza Costa. Secondo i consiglieri pentastellati Giuliano Fattori Jessica Amadio “le ordinanze non servono”. Molto meglio “una pattuglia fissa della Polizia Municipale in quella piazza”.

“E’ questa – si legge nella nota dei grillini – la soluzione immediata per evitare che si ripetano episodi come quelli accaduti nelle ultime due settimane che hanno purtroppo portato la nostra città ad una non piacevole ribalta sulle cronache dei giornali. A Cesenatico non servono ordinanze di divieto di vendita d’asporto di alcolici, che vanno a penalizzare economicamente gli esercenti nonché tutti i cittadini ed i turisti responsabili, ma la presenza fisica delle Forze dell’Ordine o vigili di quartiere. Tale presenza agirebbe come deterrente per prevenire questi episodi di microcriminalità ed eventuali azioni criminose ed assicurerebbe quella necessità di sicurezza richiesta dalla cittadinanza. Fa sorridere poi il richiamo del sindaco Matteo Gozzoli alle misure anti Covid come una sorta di scusa a sostegno di questa ordinanza quando fino a ieri era consentito solo l’asporto da locali e ristoranti, proprio per favorire il distanziamento tra le persone”.

“Il MoVimento 5 Stelle – prosegue la nota – è consapevole che il Comando della Polizia Locale di Cesenatico è sotto organico per una città turistica come la nostra. Per questo motivo in passato aveva presentato un emendamento al Bilancio, in Consiglio comunale, chiedendo di incrementare i fondi a disposizione della Polizia Locale, per aumentare il proprio organico e la propria presenza sul territorio anche, eventualmente, in orario notturno, ma la richiesta di maggiore tutela e sicurezza pubblica non venne considerata una priorità dall’attuale amministrazione. Cesenatico – conclude la nota – deve essere una città sicura per i propri cittadini e per i tanti turisti che la scelgono come meta per le vacanze”.