Turismo, per Colao “brand nazionale”, per Bonaccini…

Nella giornata di ieri la task-force guidata da Vittorio Colao ha consegnato il maxi – piano per la ripartenza dell’Italia nelle mani del Premier Conte. Uno dei sei punti-cardine del documento – intitolato “Italia 2020-2022” – è dedicato al turismo, che viene considerato il vero “brand del paese” e un asset strategico fondamentale per la ripresa dell’economia nazionale.

Ieri, più o meno alla stessa ora, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha presentato il Programma di mandato della Giunta Regionale. Un tomo di 75 pagine che fissa, comparto per comparto, gli interventi più importanti dei prossimi 5 anni.

Si parla ampiamente di lavoro, sanità, nidi gratis, trasporti pubblici, settore manifatturiero e sostegno ai processi di internazionalizzazione. Al turismo, invece, che lo ricordiamo vale quasi il 13% del Pil regionale, viene dedicata una mezza paginetta striminzita.

Nel testo, redatto dall’assessore Andrea Corsini e intitolato “Strategie e misure per la ripresa di un turismo qualificato e sostenibile post-Covid”, vengono fissate le azioni da mettere in campo durante il mandato. Si va dal rafforzamento delle azioni di promo-commercializzazione agli incentivi alla riqualificazione per un turismo sempre più sostenibile e di qualità, dalla verifica dell’impatto della pandemia sul settore (“per approntare misure e progetti di sistema”) allo sviluppo della costa che deve diventare “un distretto turistico sostenibile dal punto di vista delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica incentivando interventi pubblici e privati”. Insomma, le solite misure “copia & incolla”, come se la pandemia non fosse mai avvenuta ed il turismo romagnolo – la più importante industria italiana della vacanza – godesse di smagliante salute.

Forse non era questo il documento più appropriato per fissare progetti concreti di sviluppo del settore, ma se l’importanza di un tema la si evince dallo spazio dedicato, allora – per l’ennesima volta – è inutile farsi illusioni.